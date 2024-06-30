Рекордне представництво України на Вімблдоні-2024: чи перейде кількість в якість?

З 1 по 14 липня на майданчиках Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету, що розташовується в південному передмісті Лондона, пройде найпрестижніший трав'яний турнір року – Вімблдон. В основній сітці заявлено одразу вісім українських тенісисток.

Сіяними розпочнуть турнір Марта Костюк, Еліна Світоліна і Даяна Ястремська. Несіяні – Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль. Остання скористалася правилом «замороженого рейтингу». Окрім того, крізь сито кваліфікації пробилася Юлія Стародубцева, яка в цьому році стабільно виходить в основні сітки змагань Гренд Слему. Компанію їй склала і 22-річна Дарія Снігур.

Попри таке велике представництво у жіночій одиночній сітці, перспективи наших тенісисток виглядають не надто оптимістично, якщо спиратися на статистику. З шести прямих учасниць в цьому трав'яному сезоні жодного матчу не виграли чотири. То на що ж розраховувати українським вболівальникам?

Марта Костюк

22 річна перша ракетка України сьогодні посідає 18 рядок в рейтингу WTA. Достатня висока позиція, якщо враховувати, що після вдалого виступу на грунті Штутгарта, Марта програла п'ять матчів з шести проведених. На траві поступилась Дарії Снігур в Нотінгемі та Дарії Касаткіній в Берліні.

Варто відзначити, що проти росіянки Костюк виглядала доволі впевнено до завершення другого сету. Тоді склалася на жаль стандартна ситуація для Марти: вона почала занадто нервово реагувати на власні невимушені помилки і провалила третю партію.

Загалом трава для підопічної Сандри Заневської не є профільним покриттям. Щорічно вона проводить на ньому лише кілька матчів. Тому вихід у друге коло Вімблдону буде хорошим результатом для Марти. Хоча побажаємо їй принаймні повторити торішнє досягнення, коли українка дійшла до 1/16 лондонських змагань.

Еліна Світоліна

29-річна українка залишила першу двадцятку світового рейтингу і наразі перебуває на 21 позиції. Підопічній Рамона Слюйтера прийдеться захищати рейтингові очки, не багато не мало, за торішній півфінал. Загалом Еліна виступала на Вімблдоні 9 разів і двічі доходила до півфіналу.

Чому ж цьогорічні перспективи виглядають для Світоліної не дуже впевненими? Річ у тім, що на траві українка провела лише один поєдинок – програла в німецькому Бад-Гомбурзі в трьох сетах данській ветеранці Каролін Возняцкі.

І проблема полягає не в програшу як такому, а у стилі сучасної Світоліної. Вона грає занадто м'яко, неагресивно, негостро. Більшість м'ячів зручно для суперниці летіли на хавкорт. Так, Кароліні пощастило, що після травмування матч було перервано. Але для вдалого виступу на Гренд Слемі українці необхідний зовсім інший стиль боротьби із суперницями. Трава полюбляє гостріші та швидко плинніші розіграші, а не тривале перекидування м'ячиків, яким зараз зловживає Еліна.

Даяна Ястремська

Попри те, що третя ракетка України й 28-ма WTA останнім часом показує доволі агресивний теніс, трава залишається для Даяни здебільшого «незвіданою територією». В цьому році Ястремська програла два поєдинки з трьох на цьому покритті. При цьому суперниці в неї були також не найвидатнішими трав'яними майстринями.

В основній сітці Вімблдона 24-річна українка виступала двічі. Дебют у 2019 році видався напрочуд вдалим – вихід в 1/8. Однак через три роки все закінчилося в першому ж раунді. Багато залежатиме від жеребкування, але повторення успіху п'ятирічної давнини виглядає доволі сумнівним.

Ангеліна Калініна

Найкращими досягненнями 27-річної тенісистки на Вімблдоні є два виходи до 1/32 минулого та позаминулого року. Однак в цьому сезоні Ангеліна виглядає найбільш перспективною українкою на траві. З шести проведених матчів програла лише два. При чому поступилася доволі потужним суперницям: Юлії Путінцевій в Бірмінгемі та Медісон Кіз в Істборні.

Проти американки Калініна непогано провела перший сет і навіть мала в ньому шанси на виграш. Однак не вистачило характеру і десь долі везіння. На жаль, проти суперниць, що віддають перевагу агресивному стилю гри, Ангеліна нерідко програє психологічно.

Калініна на цьому Гренд Слемі не сіяна і тому їй може потрапити важка суперниця вже на старті. І все ж будемо сподіватися на покращення персонального рекорду виступів на Вімблдоні.

Леся Цуренко

Важко щось прогнозувати щодо гри нашої 35-річної досвідченої спортсменки. Два останні матчі на ґрунті вона не завершила через травму, а на трав'яні турніри, що передують Вімблдону навіть не заявлялася.

Сподіватимемося, що Лесі вдасться все ж таки провести повний матч, якщо вона вийде на лондонські корти. Тим більше, що Вімблдон – її найулюбленіший турнір Великого Шолому. Минулого року вона дійшла до 1/8 фіналу, отже українці є, що захищати з огляду на поточний рейтинг.

Дарія Снігур

Наступна за рейтинговою позицією серед українок іде 22-річна Дарія Снігур, що наразі посідає 131-й рядок у табелі про ранги WTA. Це буде перший виступ спортсменки в основній сітці Вімблдона. Для цього Дарія перемогла у кваліфікації таких суперниць, як швейцарку Жіль Тайхманн, українку Катаріну Завацьку і перспективну турчанку Зейнеп Сонмез.

В останньому матчі Снігур проявила характер після вщент програної першої партії. Дві наступні вона взяла з рахунком 7:5, 7:5. Тож у Дарії є певні шанси на вихід в друге коло, хоча багато буде залежати від того, хто стане першою суперницею українки за жеребом.

Юлія Стародубцева

Для 153-ї ракетки світового рейтингу 2024 рік став доволі значущим щодо виступів на Гренд Слемах. Вперше 24-річна українка почала вдало долати сито кваліфікації. Так, і на Відкритому чемпіонаті Австралії, і на Ролан Гарросі Юлія поступалася вже в перших поєдинках основної сітки. Але вихід на такий рівень – гідний здобуток для тенісистки.

Здається, що Юлія продовжить власну традицію і програє на старті Вімблдона. Однак її гра виглядає доволі симпатично на швидких покриттях. Українка намагається грати агресивно і потужно, компенсуючи далеко не видатні технічні здібності. Подивимося, наскільки суворим стане для неї жереб і повболіваємо за вдалий виступ на траві.

Катерина Байндль

Зараз 30-річна українка займає 175-ту рейтингову позицію, однак ще рік тому входила в першу сотню. Катерина скористалася правилом «замороженого рейтингу», щоб увійти в основну сітку Вімблдона-2024 без кваліфікаційних змагань.

Байндль п'ять разів стартувала в основній сітці найпрестижнішого трав'яного турніру, але не здобула жодної перемоги. Враховуючи останні виступи Катерини, яка на траві провела лише один невдалий матч, важко сподіватися на покращення особистого рекорду на Вімблдоні.

Підсумки

Трав'яне покриття не дуже зручне для наших спортсменок. Але саме Вімблдон став першим турніром Великого Шолома, на якому в основній жіночій сітці виступлять одразу вісім наших спортсменок. Тому вже можна говорити про успіх. Принаймні подивимося на розмір призових, які отримають наші дівчата вже просто за виступ у першому колі:

перший раунд – 60 000 фунтів стерлінгів;

другий – 93 000;

третій – 143 000;

четвертий – 226 000;

чвертьфінал – 375 000;

півфінал – 715 000;

фінал – 1,4 млн;

чемпіон – 2,7 млн.

Погодьтеся, є за що позмагатися. І не менш цінними стануть вболівальницькі емоції та симпатії, якщо хоча б на старті наші дівчата покажуть переможні результати. Отож, з 1 липня можна трохи забути про футбол і перемкнутися на жіночій теніс.