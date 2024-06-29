Підсумки кваліфікації трав'яного мейджора у цифрах та фактах: український слід

Ігор Грачов підбиває підсумки історичної для України кваліфікації Вімблдонського турніру.

Якщо кваліфікаційний раунд Ролан Гарроса піддається українцям 12 років поспіль, то на Вімблдоні справи останнім часом відбувалися надто неважливо. До звітного турніру за останні шість років лише Леся Цуренко у 2021 році пройшла усі три кола відбору. І ось, нарешті, кваліфікація в Рогемптоні подарувала нам одразу два українські переможці, що зрештою призвело до історичного рекорду – вісім наших земляків розпочнуть турнір в основній сітці!

Але про все за порядком, оскільки мінітурнір у передмісті Лондона виявився сповненим цікавостей.

У кваліфікації Wimbledon-2024 Україну представляли шість тенісистів: Віталій Сачко, Ілля Марченко, Анастасія Соболєва (перше коло), Катаріна Завацька (друге коло), Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур (переможці).

Вп'яте кваліфікацію Wimbledon проходять відразу два українці (більше поки не траплялося):

2002 – Тетяна Перейбийніс, Олена Татаркова

2005 – Катерина Бондаренко, Юлія Вакуленко

2008 – Вікторія Кутузова, Сергій Стаховський

2017 – Сергій Стаховський, Ілля Марченко

2024 – Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур

Юлія та Дар'я відштовхнули кваліфікацію Wimbledon у списку найнезручніших відборів "Слема". Тепер розкладка проходів в основу на мейджорах виглядає так:

15 – Australian Open

17 – Wimbledon

21 – US Open

28 – Roland Garros

Юлія Стародубцева проводить лише четвертий "мейджор" і пройшла третю кваліфікацію поспіль (після АТ-2024 та РГ-2024). Цікаво, що у фіналі їй протистояла суперниця з альтернативного списку – австралійка Меддісон Інгліс отримала право виступати у кваліфікації через недоїзд однієї зі спортсменок (якщо бути точніше – двох, британці відмовили їм у видачі візи).

Ілля Марченко зіграв 41-й турнір Grand Slam (зрозуміло, з урахуванням кваліфікацій) і за цим показником серед чоловіків поступається лише Сергію Стаховському (64). У загальному українському реєстрі він наздогнав Ольгу Савчук (41) та дихає у спину Юлії Бейгельзімер (42). Попереду активні тенісистки – Еліна Світоліна (44), Катерина Бондаренко (51) та Леся Цуренко (54).

20-річна Анастасія Соболєва відзначила прем'єру на турнірах Grand Slam (41 українка на такому рівні). Разом зі Стародубцевою стали відповідно 32-ю та 33-ю представницями України, які дебютували на Wimbledon.

33 українки виступали на Wimbledon (1992-2024):

М.Медведєва (5/5), Брюховець (4/3), Татаркова (8/3), Лугіна (2/1), Вакуленко (9/6), Перебийніс (9/7), Бейгельзімер (9/1) , О.Бондаренко (8/6), Федак (7/2), Коритцева (5/3), Кравець (1/0), К.Бондаренка (13/11), Кутузова (5/4), Савчук (11) /2), Антипіна (1/0), Любцова (2/0), Савранська (1/0), Лужанська (2/0), Бурячок (1/0), Цуренко (14/12), Світоліна (11/ 10), Заневська (4/0), Л.Кіченок (2/0), М.Кіченок (2/0), Козлова (10/6), Васильєва (1/0), Калініна (7/3), Костюк (6/4), Ястремська (5/3), Завацька (5/0), Снігур (4/1), Соболєва (1/0), Стародубцева (1/1).

У чоловіків ситуація скромніша. 12 українців на Wimbledon (1992-2024): Поляков (1 – включаючи кваліфікацію/0 – основа), Медведєв (9/9), Рибалко (1/0), Стаховський (16/10), Бубка (4/0), Марченка (12/4), Долгополов (8/8), Молчанов (2/0), Недовесов (1/0), Смирнов (1/0), Сачко (2/0), Крутих (1/0).

І насамкінець ще одне цікаве спостереження в історичному розрізі. На нинішньому турнірі в одиночних розрядах залучено 12 українців, як і 2013 року. Це лише на одну одиницю менше за наш максимум: на Вімблдон-2014 заявилися 13 тенісистів (10 – у кваліфікації).

Топукраїнці за кількістю перемог у кваліфайні Grand Slam:

Юлія Бейгельзімер - 38;

38; Сергій Стаховський - 36;

Ілля Марченко - 36;

Леся Цуренко - 36;

Ольга Савчук - 30;

Олена Татаркова - 26;

Марина Заневська - 23;

Тетяна Перебийніс - 22;

Юлія Вакуленко - 21;

Катерина Байндл (Козлова) - 20;

Вікторія Кутузова - 17;

Юліана Федак - 17;

Катаріна Завацька - 14;

Дар'я Снігур - 9;

Юлія Стародубцева - 9;

Віталій Сачко - 2.

Кількість проходів в основу через кваліфайн: