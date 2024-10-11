Визначились ще 4 учасниці Підсумкового турніру WTA

Після завершення матчів третього кола на останньому в сезоні турнірі категорії WTA 1000 в Ухані стали відомі імена майже всіх учасниць Підсумкового турніру WTA.

Раніше на WTA Finals достроково за кількістю набраних рейтингових очок відібралися полька Іга Свьонтек і "нейтральна" тенісистка Аріна Сабалєнка. Також право на участь після перемоги на Вімблдоні отримала чешка Барбора Крейчикова.

Тепер можна стверджувати, що в Саудівській Аравії зіграють американки Коко Гофф і Джессіка Пегула, італійка Жасмін Паоліні, а також представниця Казахстану Єлєна Рибакіна. Найбільші шанси зайняти восьме місце мають китаянка Чжен Ціньвень і американка Емма Наварро.

live-tennis.eu

Підсумковий турнір WTA в поточному сезоні відбудеться з 2 по 9 листопада на KSU Arena у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. У ньому візьмуть участь 8 найкращих гравчинь в одиночному розряді, а також найкращі дуети. Українка Людмила Кіченок уже кваліфікувалася на цей турнір у парі з Альоною Остапенко з Латвії.

Відзначимо, що Гофф вже вийшла до 1/2 фіналу в Ухані.