Увімкніть щось веселіше: Костюк запалила турнірі в Пекіні, попросивши діджея змінити музику

Марта Костюк не лише демонструє яскраву гру на корті, а й створює веселу атмосферу поза ним.

Під час однієї з пауз на турнірі в Пекіні на арені зазвучала надто сумна музика. Українка спершу зосереджено прислухалася, а згодом не втрималася від усмішки.

З посмішкою вона звернулася до діджея з проханням змінити трек на щось більш веселе.

Глядачі відразу підтримали момент, а Марта, розсміявшись, повернулася на корт у гарному настрої. Цей кумедний епізод швидко розлетівся соцмережами, ставши одним із найяскравіших моментів турніру.

Нагадаємо, напередодні Костюк розгромила німкеню Еллу Зайдель у другому колі турніру в Пекіні. Сьогодні українка у третьому раунді змагань українка обіграла білоруську тенісистку Александру Саснович.

У наступному раунді змагань Марта зіграє з переможницею матчу між Еммою Радукану та Джессікою Пегулою.