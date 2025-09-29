Увімкніть щось веселіше: Костюк запалила турнірі в Пекіні, попросивши діджея змінити музику
Марта Костюк не лише демонструє яскраву гру на корті, а й створює веселу атмосферу поза ним.
Під час однієї з пауз на турнірі в Пекіні на арені зазвучала надто сумна музика. Українка спершу зосереджено прислухалася, а згодом не втрималася від усмішки.
З посмішкою вона звернулася до діджея з проханням змінити трек на щось більш веселе.
Глядачі відразу підтримали момент, а Марта, розсміявшись, повернулася на корт у гарному настрої. Цей кумедний епізод швидко розлетівся соцмережами, ставши одним із найяскравіших моментів турніру.
Нагадаємо, напередодні Костюк розгромила німкеню Еллу Зайдель у другому колі турніру в Пекіні. Сьогодні українка у третьому раунді змагань українка обіграла білоруську тенісистку Александру Саснович.
У наступному раунді змагань Марта зіграє з переможницею матчу між Еммою Радукану та Джессікою Пегулою.