Визначилися фіналісти US Open-2024

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу визначилися фіналісти чоловічої сітки турніру.

Перемоги у півфіналах здобули Яннік Сіннер (1), який обіграв Джека Дрейпера (25), та Тейлор Фрітц (12) — він був сильнішим за земляка Френсіса Тіафо (20)

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, чоловіки

Призовий фонд — 75 млн доларів

1/2 фіналу, 7 вересня

Яннік Сіннер (Італія) — Джек Дрейпер (Велика Британія) 7:5, 7:6 (7:3), 6:2

Тейлор Фрітц (США) — Френсіс Тіафо (США) 4,6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1

Матч Сіннер — Дрейпер тривав 3 години та 4 хвилини. Італієць зробив 11 подач на виліт, допустив 8 подвійних помилок та реалізував 4 з 11 брейк-пойнтів.

Матч Фрітц — Тіафо тривав 3 години та 11 хвилин. Тейлор зумів подав 16 ейсів, допустив 3 подвійні помилки та реалізував 6 з 11 брейк-пойнтів.

23-річний Яннік та 26-річний Фрітц грали між собою два рази. Кожен з них по одному разу святкував перемогу.

Нагадаємо, чемпіонкою жіночого парного розряду стала українка Людмила Кіченок.