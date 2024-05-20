Урсу здобув перемогу в першому раунді Челленджеру в Грузії

Український тенісист Вадим Урсу (344) переміг іспанця Альберто Баррозо Кампоса (381) в першому колі Челленджера в Качреті, Грузія.

Поєдинок тривав 1 годину 30 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3.

ATP Challenger

Качребі, Грузія

Ґрунт

Призовий фонд — €41,000

Перше коло, 20 травня

Вадим Урсу (Україна) — Альберто Баррозо Кампоса (Іспанія) 6:4, 6:3

Раніше ми повідомляли про прогрес Урсу, який вчергове оновив особистий рекорд, піднявшись на 344 сходинку рейтинга ATP.