Урсу здобув перемогу в першому раунді Челленджеру в Грузії
Український тенісист Вадим Урсу (344) переміг іспанця Альберто Баррозо Кампоса (381) в першому колі Челленджера в Качреті, Грузія.
Поєдинок тривав 1 годину 30 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3.
ATP Challenger
Качребі, Грузія
Ґрунт
Призовий фонд — €41,000
Перше коло, 20 травня
Вадим Урсу (Україна) — Альберто Баррозо Кампоса (Іспанія) 6:4, 6:3
Раніше ми повідомляли про прогрес Урсу, який вчергове оновив особистий рекорд, піднявшись на 344 сходинку рейтинга ATP.