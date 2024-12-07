Брайнін вийшов у фінал турніру в Мексиці

Український тенісист Олександр Брайнін (770) здобув перемогу в півфіналі турніру ITF M15 в Уамантлі (Мексика).

В матчі за вихід у фінал українець виявився сильнішим за німецького тенісиста Ельмара Еюповіча (570). Зустріч тривала 2 години 15 хвилин і завершилась із рахунком 7:6(4), 7:6(7).

ITF M15

Уамантла, Мексика, хард

Призовий фонд – $15,000

Півфінал, 7 грудня

Олександр Брайнін (Україна) – Ельмар Еюповіч (Німеччина) 7:6(4), 7:6(7)

Зазначимо, що нещодавно Брайнін переміг на турнірі ITF в Туреччині. Для 25-річного українця це був перший титул в кар'єрі в одиночному розряді. Раніше він вигравав турніри ITF лише в парному розряді.