Український тенісист вперше в кар'єрі виграв турнір ITF в одиночному розряді

Український тенісист Олександр Брайнін (953) здобув перемогу у фіналі турніру ITF M15 у Кайсері (Туреччина). В матчі за титул українець виявився сильнішим за "нейтрального" тенісиста Сємьона Панькіна (1408).

Зустріч тривала 2 години 30 хвилин і завершилась із рахунком 3:6, 6:0, 7:6(2) на користь українця. Брайнін виконав 2 подачі навиліт і припустився 14 подвійних помилок. Йому вдалося реалізувати 6 із 9 брейк-пойнтів.

ITF M15

Кайсері, Туреччина, хард

Призовий фонд – $15,000

Фінал, 3 листопада

Олександр Брайнін (Україна) – Сємьон Панькін 3:6, 6:0, 7:6(2)

Відзначимо, що для 25-річного українця це був перший титул в кар'єрі в одиночному розряді. Раніше він вигравав турніри ITF лише в парному розряді.

На цьому ж турнірі Олександр і ще ще один українець Микита Рєпкін грали у фіналі парного розряду, але поступилися турецькому дуету Гокберк Саріташ / Мерт Наджі Тюркер.

2 листопада Ілля Білобородько виграв другий парний титул у сезоні.