Український тенісист вперше в кар'єрі виграв турнір ITF в одиночному розряді
Український тенісист Олександр Брайнін (953) здобув перемогу у фіналі турніру ITF M15 у Кайсері (Туреччина). В матчі за титул українець виявився сильнішим за "нейтрального" тенісиста Сємьона Панькіна (1408).
Зустріч тривала 2 години 30 хвилин і завершилась із рахунком 3:6, 6:0, 7:6(2) на користь українця. Брайнін виконав 2 подачі навиліт і припустився 14 подвійних помилок. Йому вдалося реалізувати 6 із 9 брейк-пойнтів.
ITF M15
Кайсері, Туреччина, хард
Призовий фонд – $15,000
Фінал, 3 листопада
Олександр Брайнін (Україна) – Сємьон Панькін 3:6, 6:0, 7:6(2)
Відзначимо, що для 25-річного українця це був перший титул в кар'єрі в одиночному розряді. Раніше він вигравав турніри ITF лише в парному розряді.
На цьому ж турнірі Олександр і ще ще один українець Микита Рєпкін грали у фіналі парного розряду, але поступилися турецькому дуету Гокберк Саріташ / Мерт Наджі Тюркер.
2 листопада Ілля Білобородько виграв другий парний титул у сезоні.