Белінський виграв турнір ITF у Хорватії

Український тенісист В'ячеслав Белінський (538) обіграв італійця Габріеле Пеннафорті (514) в фінальній грі турніру ITF M15 в хорватському Болі.

Зустріч завершилася впевненою перемогою українця з рахунком 6:1, 6:2. У межах цього турніру Белінський не віддав суперникам жодного сету.

M15 Bol 2024 — ITF

Болі, Хорватія

Призовий фонд — $15000

Ґрунт

Фінал, 26 травня

В'ячеслав Белінський (Україна) — Габріеле Пеннафорті (Італія) 6:1, 6:2

Цей титул став для В'ячеслава четвертим у кар'єрі та другим за місяць. На початку травня він здобув перемогу на турнірі ITF M15 в хорватському Осієку.