Белінський поступився у фіналі турніру в Хорватії

Український тенісист В'ячеслав Белінський (517) поступився боснійцю Андрею Недичу (780) у фіналі турніру ITF M15, який проходив у Болі, Хорватія.

Поєдинок тривав 1 годину 43 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 7:6(2).

M15 Bol 2024 — ITF

Бол, Хорватія, ґрунт

Фінал, 20 жовтня

Андрей Недич (Боснія і Герцеговина) – В'ячеслав Белінський (Україна) 6:3, 7:6(2)

Нагадаємо, Белінський тріумфував на турнірі в Болі у травні цього року. Той титул став для В'ячеслава четвертим у кар'єрі та другим за місяць. На початку травня він здобув перемогу на турнірі ITF M15 в хорватському Осієку.