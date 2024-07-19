На Вімблдоні-2024 українці переступили позначку у 100 перемог

Віддавши належне Карлосу Алькарасу та Барборі Крейчиковій, ми традиційно підбиваємо підсумки трав'яного мейджора в українському розрізі.

Найзначніший рекорд — представницький. Ми неодноразово писали про це і не полінимося повторити: вперше вісім українців стартували в основній сітці одиночного розряду. Причому всі — у жіночій його частині. Раніше нашим максимумом були семеро тенісистів і таке траплялося дев'ять (!) разів. Тепер у цій секції досягнень ми повертатимемося до маяка, встановленого у Лондоні-2024. Хочеться помилитися, але перевершити орієнтир буде непросто в найближчому майбутньому.

З огляду на суть рекорду, логічно запитати: а який максимум українців у другому колі GS? Відповідь: 5, та фіксувався він тричі (АТ-2018, US-2015, US-2016). Нехай побити його на W-2024 і не вдалося, але й повторення стало приємним сюрпризом (Снігур уперше пройшла коло у Лондоні, а Стародубцева взагалі на мейджорах!)

Контрприкладом відразу спливає RG-2008. Ніхто із семи українок не подолав бар'єр першого раунду...

Загалом W-2024 за кількістю перемог наших співвітчизників став другим за успішністю за 32 розіграші турніру, в якому було представлено український прапор. Ось як виглядає топ-розкладка за цим показником:

11 (2023) — 10 (2024) — 8 (2019) — 6 (2017)

До речі, 13 виграшів — рекорд українців в історії мейджорів, було зафіксовано пів року тому на АО-2024. А так виглядають найпотужніші запливи на "Шоломах" окремо:

AO: 13 (2024)

W : 11 (2023)

US :11 (2016)

RG : 8 (2017)

Ще одним цікавим фактом, яким нагородив нас звітний турнір, став рубіж у 100 перемог, здобутих українцями під українським прапором на вімблдонських кортах. Усього тепер на нашому балансі 101 виграш, а ювілейну позначку поставила Еліна Світоліна, на рахунку якої п'ята частина всього "державного запасу".

Еліна Світоліна Getty Images

Усі українці (19), які перемагали в основі Вімблдону

1. Еліна Світоліна/20 (new)

2. Леся Цуренко/11

3. Андрій Медведєв/9

4. Олександр Долгополов/8

4. Сергій Стаховський/8

6. Олена Бондаренко/7

7. Катерина Бондаренко/6

7. Марта Костюк/6

9. Тетяна Перебійніс/5

9. Даяна Ястремська/5

11. Наталія Медведєва/4*

12. Олена Брюховець/3*

13. Ангеліна Калініна/2

13. Олена Татаркова/2

15. Юлія Вакуленко/1

15. Вікторія Кутузова/1

15. Ілля Марченко/1

15. Дарія Снігур/1

15. Юлія Стародубцева/1

*Важливо зазначити, що в даному реєстрі ми враховуємо перемоги лише під українським прапором. Наприклад, Медведєв має +1 перемогу на W-1992 під прапором СНД, а Брюховець вийшла до третього кола W-1991 під прапором СРСР. Остання, до речі, відкрито висловлювала свою антиукраїнську позицію. Як би шокуюче не звучало, але на US-2024 у кваліфікації виступить ще одна тенісистка під українським прапором, яка не розділяє національні принципи. На цю тему ми поговоримо ближче до серпня.

Зовсім коротко відзначимо, що Світоліна наближається до ще однієї "сотні", але вже індивідуальної. Йдеться про переможні матчі на турнірах Великого шолома. Втім, цю тему ми винесемо в окремий матеріал, у якому ще раз пояснимо, що таке "+1" у перемогах на GS, кого Еліна обігнала за останні два роки і яке місце вона посідає у загальному жіночому реєстрі (цей реєстр не публікується на офіційних сайтах тенісних організацій). В Україні ж Світоліна за цим показником безальтернативна прима. Ось докази:

Леся Цуренко Getty Images

Найкращі українці за кількістю перемог в основі Grand Slam

1. Еліна Світоліна/96 (+1)

2. Андрій Медведєв/60*

3. Леся Цуренко/38

4. Олександр Долгополов/34

5. Катерина Бондаренко/29

6. Олена Бондаренко/26

7. Сергій Стаховський/24

8. Марта Костюк/23

9. Даяна Ястремська/18

10. Тетяна Перебийніс/12

10. Юлія Вакуленко/12

* Медведєв має +3 перемоги на RG-1992 під прапором СНД.

Вже відомо, що шість українок забронювали собі місця в основній сітці US-2024: Світоліна, Костюк, Ястремська, Калініна, Цуренко та Байндл (Козлова), яка вдруге скористалася опцією "захищеного рейтингу".

Марта Костюк Getty Images

На закінчення представляємо реєстр найдосвідченіших українців за кількістю участі в основі Grand Slam:

1. Леся Цуренко/44 (new)

2. Еліна Світоліна/41

3. Катерина Бондаренко/39

4. Сергій Стаховський/37

5. Андрій Медведєв/33+1*

6. Олександр Долгополов/30

7. Олена Бондаренко/26

8. Катерина Байндл/24

9. Тетяна Перебийніс/19

10. Ілля Марченко/18

10. Юлія Вакуленко/18

10. Марта Костюк/18

10. Даяна Ястремська/18

Наступна зупинка турнірів "Великого шолома" — відкритий чемпіонат США, старт основної сітки якого заплановано на 26 серпня (понеділок).