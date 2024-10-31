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Світоліна провела розмову з прем'єр-міністром Канади

Станіслав Лисак — 31 жовтня, 15:26
Світоліна провела розмову з прем'єр-міністром Канади

Українська тенісистка Еліна Світоліна (26) зустрілася з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це йдеться у Instagram-сторіс українки.

"Швидка розмова з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо", – йдеться у надписі.
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Нагадаємо, у вересні Світоліна оголосила, що сезон 2024 року для неї вже завершений. Наразі Еліна відновлюється від травми ноги, через яку лягала на операційний стіл.

Нещодавно експерша ракетка України зробила перші кроки після операції.

Травма, від якої зараз відновлюється Еліна, турбувала українку вже давно, ще з кінця минулого року. Саме тому 30-річна українка тривалий час грала з бандажем на гомілкостопі, але це не завадило їй показати чудові результати впродовж сезону-2024 – чвертьфінали на Ролан Гаррос та Вімблдоні.

Еліна Світоліна Джастін Трюдо

Еліна Світоліна

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