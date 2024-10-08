Фінальний удар за тобою: Світоліна розігрує свою ракетку за найбільший донат на дрони

Українська тенісистка Еліна Світоліна долучилася до збору благодійного фонду Сергія Притули на дрони "Дартс".

У своєму Instagram Еліна оголосила, що автор найбільшої пожертви отримає її ракетку з підписом.

"Сьогодні всі донатять на дрони "Дартс". Долучайтеся до знищення ворога. За найбільший донат я дарую свою переможну ракетку. Фінальний удар за тобою!" – сказала Світоліна.

Станом на 13:00 за київським часом вдалося зібрати кошти на 100 дронів. Збір триває до кінця доби 8 жовтня.

Нагадаємо, нещодавно Світоліна оголосила, що сезон 2024 року для неї вже завершений. Наразі Еліна відновлюється від травми ноги, через яку лягала на операційний стіл у вересні.