Фінальний удар за тобою: Світоліна розігрує свою ракетку за найбільший донат на дрони
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Українська тенісистка Еліна Світоліна долучилася до збору благодійного фонду Сергія Притули на дрони "Дартс".
У своєму Instagram Еліна оголосила, що автор найбільшої пожертви отримає її ракетку з підписом.
"Сьогодні всі донатять на дрони "Дартс". Долучайтеся до знищення ворога. За найбільший донат я дарую свою переможну ракетку. Фінальний удар за тобою!" – сказала Світоліна.
Станом на 13:00 за київським часом вдалося зібрати кошти на 100 дронів. Збір триває до кінця доби 8 жовтня.
Нагадаємо, нещодавно Світоліна оголосила, що сезон 2024 року для неї вже завершений. Наразі Еліна відновлюється від травми ноги, через яку лягала на операційний стіл у вересні.