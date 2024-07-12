Світоліна пропустить турнір в Італії

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) не зможе зіграти на турнірі WTA 250 в італійському Палермо.

Про це повідомляє пресслужба організаторів.

"Через пораду від моєї медичної та фізіо команди, я не змагатимусь на турнірі в Палермо. Я дійсно хотіла зіграти перед неймовірною публікою в Палермо, але мені потрібно стежити за своїм здоров'ям. Я сподіваюся повернутися до змагань так швидко, як мені дозволятиме фізичний стан. Дякую за підтримку та розуміння", — йдеться у заяві українки.

🗣️A statement from @ElinaSvitolina

We wish you a speedy recovery and hope to see you back on the court soon ❤️#PLO24 | @WTA pic.twitter.com/UVpfn80BrI — Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) July 12, 2024

Нагадаємо, що Світоліна напередодні зазнала поразки від Єлєни Рибакіної в 1/4 фіналу Вімблдона. Через поразку Еліна втратить 350 рейтингових очок і випаде з топ-25 WTA. Втім, 29-річну одеситку може втішити той факт, що після завершення турніру на її банківський рахунок прийде кругла сума.

Зазначимо, що WTA 250 у Палермо триватиме з 15 по 21 липня, призовий фонд турніру складає $267,082.