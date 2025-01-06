Світоліна: Моя ціль повернутися в першу десятку рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна (23) має намір повернутися до першої десятки рейтингу WTA.

Про це українка розповіла порталу Sports Illustrated.

"Цілі на сезон? По-перше, це ставити в пріоритет моє здоров'я. За останні пару років у мене були певні проблеми, але, попри це, мені вдалося завершити два сезони поспіль у топ-30. Але мені завжди хочеться націлитися на ще вищі результати.

Повернення в десятку найкращих – це велика ціль для мене, і я роблю все можливе, щоб підготувати своє тіло і розум до майбутніх випробувань. Я намагаюся зробити все можливе, щоб бути готовою для цього фізично, а потім – бути готовою використати ті шанси, які дадуть змогу повернутися на вершину", – сказала Світоліна.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна наразі продовжує підготовку до Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. 8 січня експерша ракетка України зіграє благодійний матч проти китаянки Чжен Ціньвень. Усі зароблені організацією кошти підуть на рахунок дитячих благодійних організацій.

Окрім Світоліної на Australian Open гарантовано виступить ще чотири українки: Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Анастасія Соболєва та Дар'я Снігур спробують свої сили у кваліфікації.