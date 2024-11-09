Снігур вийшла у фінал турніру в Німеччині

22-річна українська тенісистка Дар'я Снігур (158) перемогла представницю Німеччини Анну-Лєну Фрідзам (499) у 1/2 фіналу основної сітки турніру ITF W75 в Ісманінгу.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин й завершився з рахунком 4:6, 7:6(4), 6:1.

Для Снігур це буде 16 фінал у кар'єрі. На рахунку українки десять титулів. У цьому сезоні на її рахунку два чемпіонські трофеї.

Therme Erding Open – ITF W75 Ismaning

Ісманінг, Німеччина

Призовий фонд – $60000

1/2 фіналу, 9 листопада

Дар'я Снігур (Україна) – Анна-Лєна Фрідзам (Німеччина) 4:6, 7:6(4), 6:1

У фіналі Снігур зіграє проти представниці Швейцарії Сузан Бандеккі (276). Матч відбудеться у неділю, 10 листопада. Початок о 11:00 за київським часом.

В попередніх раундах Снігур переграла Лару Шмідт (549), Антонію Шмідт (454) та Маріеллу Тамм (1001).