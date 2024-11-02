Брайнін вийшов в одиночний фінал на турнірі в Туреччині

Український тенісист Олександр Брайнін (953) переміг німця Кая Венельта (853) та вийшов до фіналу турніру ITF M15 у Кайсері (Туреччина).

Поєдинок тривав 1 годину 26 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:2. Брайнін 7 разів подав навиліт, у суперника було 2 ейси. Українець припустився 8 подвійних помилок, у Венельта їх було 7. Олександр реалізував 4 з 5 брейк-пойнтів, Кай – 1 з 4.

ITF M15

Кайсері, Туреччина

Призовий фонд – $15,000

Півфінал, 2 листопада

Олександр Брайнін (Україна) – Кай Венельт (Німеччина) 6:4, 6:2

В матчі за титул Олександр змагатиметься проти Меттью Саммерса із Великої Британії або "нейтрального" тенісиста Сємьона Панькіна.

Відзначимо, що Брайнін пробився також і до парного фіналу. Сьогодні він разом із земляком Микитою Рєпкіним зіграють проти дуету турків Гокберк Саріташ/Мерт Наджі Тюркер.