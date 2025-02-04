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На батьківщині Сіннера з'явилася його скульптура зі снігу

Станіслав Матусевич — 4 лютого 2025, 11:53
Яннік Сіннер
Яннік Сіннер
Getty images

У рідному місті Сан-Кандідо першої ракетки світу Янніка Сіннера з'явилася снігова скульптура тенісиста. Це у провінції Південний Тіроль в Італії. Скульптура являє собою бюст Сіннера з кубком у руках.

Поруч розміщено табличку з переліком усіх трофеїв спортсмена за кар'єру.

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Яннік Сіннер є триразовим переможцем турнірів "Великого шолома" та володарем 19 титулів АТР в одиночному розряді.

Нагадаємо, у кінці січня поточного року італієць переміг на Australian Open, здолавши у фіналі Александра Звєрєва.

Яннік Сіннер

Яннік Сіннер

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