Тренерка Костюк: Цей сезон був набагато більшим, ніж просто цифри

Сандра Заневська, тренерка української тенісистки Марти Костюк, позитивно оцінила сезон 2024.

Про це Заневська написала в соцмережі Instagram.

"Марта Костюк, можливо, і увійшла до двадцятки найкращих, але цей сезон був набагато більшим, ніж просто ця цифра. Зростання через труднощі та радісні моменти, падіння та підйоми, спроби знову, знову і знову. Який привілей бути частиною цієї подорожі.

З гордістю можемо сказати, що ми не пропустили жодного рейсу, але фінальні оголошення про посадку наразі наша спеціальність".

Зазначимо, що Сандра Заневська прийшла в команду Костюк у серпні 2023 року, коли українка була 30-ю ракеткою світу. Наразі Марта займає 17 позицію у світовому рейтингу.

Раніше Заневська була тренером француженки Алізе Корне і хорватки Петри Мартич.

Нагадаємо, після вильоту з останнього "тисячника" цього сезону Марта втратила теоретичні шанси потрапити на підсумковий турнір WTA.