Прикра травма Цуренко та важкі ігри Костюк і Ястремської: українки зіграли перші матчі на Ролан Гаррос

Близько опівдня за київським часом 26 травня в Парижі розпочалися перші матчі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. І одразу в паралельних поєдинках на майданчики вийшли дві українки: Леся Цуренко і Даяна Ястремська.

Прикра травма спини Цуренко

Поєдинок Донни Векич і Лесі Цуренко розглядався як продовження того трилеру, який всього пару тижнів тому спортсменки влаштували в Римі. Тоді українка перемогла у трисетовому протистоянні.

Але напередодні паризької зустрічі букмекери віддавали перевагу хорватці. І, як виявилося, цілком обгрунтовано. Перший сет складався доволі рівно і справа йшла до закономірного тай-брейку. Аж раптом після звичайного удару Лесю неначе підкосило і вона опустилася на коліна. Було помітно, що гострий біль в спині віддає спортсменці у праву ногу і не дає навіть поворухнутися.

На жаль, травма не дала Лесі продовжити матч. Україна втратила одну представницю на цьогорічному Ролан Гаррос. Але найважливіше, щоб у нашої досвідченої тенісистки було все гаразд зі здоров'ям. Побажаємо їй найшвидшого одужання і відновлення.

Даяна Ястремська проти досвідченої Айли Томлянович

Українка має неабиякий досвід невдалих виступів на найпрестижнішому грунтовому турнірі. В матчі проти 31-річної австралійки перші півтора сету здавалося, що прокляття першого кола так і нависає над Даяною.

Але починаючи з шостого гейму другої партії Ястремська почала показувати розумну і гостру гру, звівши до мінімуму помилки – невимушені та на подачі. Взявши чотири гейми поспіль, Даяна зрівняла рахунок за сетами

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У третій партії українка почала гостріше приймати подачу австралійки та на самому старті, в другому геймі, зробила брейк. Гра налагодилася. П'ятий гейм Даяна примудрилася виграти, зробивши ейс на другій подачі.

Раз по раз Ястремська зривала аплодисменти публіки. Відзначимо, що трибуни були заповненими та активно реагували на вдалі дії обох спортсменок. Відчувається, що Ролан Гаррос має власну теплу атмосферу, а глядачі прекрасно обізнані в тонкощах гри.

Третій сет за українкою 6:3. Віднесемо невдачу у першій партії психології. Було помітно, що українка доволі різко реагує на власні помилки. Чи це був перед турнірний мандраж, чи навпаки емоційний «перегрів». Сподіваємося, надалі Даяна буде виходити на страті поєдинків більш спокійною і впевненою у власних силах. Це важливо, якщо тенісистка планує тривалий турнірний шлях на поточному Гранд Слемі.

Марта Костюк – 73 невимушених помилки за три сети

Якщо ви думали, що Марта поводить себе занадто емоційно на корті, то сьогодні суперниця її повністю затьмарила за цим показником. 29-річна бразилійка Лаура Пігоссі поводиться як справжнє дівчисько, супроводжуючи власні успішні дії потужним вереском та карколомними підстрибуваннями.

Але не це головне. Українка ввійшла в гру надзвичайно нервово. Певна поспішність в розіграшах призводить до неймовірної кількості невимушених помилок, за якими в першому сеті Марта "виграла" 22:9. При цьому партія залишилася за Костюк 7:5.

Марта намагається гостро приймати другу подачу, заходячи глибоко в корт. Не завжди вдало, але нерідко і заробляє очки, так необхідні для брейків. Коли ж проходять гострі кроси з форхенду Костюк подавляє суперницю, ставлячи Пігоссі в безвихідні ситуації.

Другий сет також розпочався з подарунків невимушеними помилками, завдяки чому в першому ж геймі Пігоссі робить брейк. У підсумку другої партії рахунок за невимушеними – 26:22, а за геймами – 6:7. Попереду виснажуючий третій сет!

І його початок став лише підтвердженням попередньої тенденції. За перших шість геймів Марта зробила 15 невимушених проти семи у суперниці. Здається Костюк опустила руки й не радіє навіть власним вдалим діям. Українку від розгрому врятував дощ.

А коли в Парижі знову визирнуло сонечко, на корт повернулася зовсім інша Марта. До двох виграних до дощу геймів вона з легкістю додала ще чотири. Враження від прихованої "баранки" неймовірні, але питання залишається відкритим: Що було б, якби не допомогла погода?

Підсумки першого дня

Травма Лесі Цуренко, яка останніми роками все більше й більше заважає не просто демонструвати результат, а просто грати.

Даяна Ястремська вже поліпшила індивідуальне досягнення на Ролан Гаррос. Сподіваємося на подальше просування сіткою. У другому колі одеситці протистоятиме 30-річна китаянка Ван Яфань, що посідає 68 рядок в табелі про ранги WTA. Доволі впевнена перемога над юною росіянкою Марією Тімофєєвою показала, що вона може стати сильнішою опозицією для Даяни, ніж Айла Томлянович.

Марті Костюк просто необхідно зменшувати кількість невимушених помилок у грі. Наступні суперниці будуть більш майстерними та не пробачать такої марнотратної гри. У другому колі українку очікує Донна Векич, яка сьогодні розім'ялась проти Лесі Цуренко. Хорватка наче й не суперниця Марті, але й проти Пігоссі Костюк виходила явним фаворитом. Очікуємо підвищення якості гри українки з кожним наступним колом. У Штутгарті киянка теж в першому поєдинку з великими проблемами пройшла 36-річну Лауру Зігемунд, а потім видала переможну серію над суперницями з топ-10.