Дядько Рафаеля Надаля запропонував зменшити розміри тенісних ракеток

Тоні Надаль, дядько екс-першої ракетки світу і 22-разового чемпіона турнірів Grand Slam Рафаеля Надаля, виступив із пропозицією змінити розміри ракеток у тенісі.

Про це повідомляє видання Le Monde.

"У тенісі розмір сітки незмінний, тоді як середній зріст гравців збільшився з 1,75 м у мій час до 1,90 м зараз. Значення сітки втрачає актуальність дедалі більше й більше. Я пропоную зменшити розмір ракеток, тому що змінилася сама природа гри", – вважає Тоні Надаль.

Стандартний розмір сітки для великого тенісу становить 1,07 на 12,8 м. Загальний розмір ракетки вимірюється від основи ручки до кінця головки. Зазвичай для дорослих він становить від 68,5 до 73,7 см.

Нагадаємо, Рафаель Надаль завершив кар'єру в листопаді 2024 року.