Відома новозеландська тенісистка оголосила, що бере безстрокову паузу у професійних виступах
25-річна новозеландська тенісистка Лулу Сан (119) повідомила про те, що робить паузу у професійних виступах через втому від змагань.
Про це повідомляє Tennis365.
"Фізичні та психологічні вимоги насиченого змагального календаря невпинні й можуть впливати на життя в різний спосіб. З огляду на це я вирішила на деякий час відійти від змагань, щоб дати собі трохи простору заради власного добробуту та насолодитися життям за межами тенісного корту.
Це дасть мені можливість відсторонитися від вимог професійного спорту, перезавантажитися та підготуватися до того, що чекає попереду.
Мені важко висловити словами, наскільки я вдячна всім членам моєї команди, друзям, сім'ї та шанувальникам за їхню незмінну віру в мене. Ваша підтримка та доброта означають для мене все", – заявила Сан.
Лулу найбільше відома виходом у чвертьфінал Вімблдона у 2024 році. В її активі два фінали турнірів рівня WTA. У жіночому рейтингу найвищою позицією Сан було 39 місце у вересні 2024-го.
Нагадаємо, що українська тенісистка Даяна Ястремська повернулася до змагань після паузи, пов'язаної з травмою плеча, програвши у першому колі турніру в Цинциннаті.