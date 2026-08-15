Відома новозеландська тенісистка оголосила, що бере безстрокову паузу у професійних виступах

25-річна новозеландська тенісистка Лулу Сан (119) повідомила про те, що робить паузу у професійних виступах через втому від змагань.

Про це повідомляє Tennis365.

"Фізичні та психологічні вимоги насиченого змагального календаря невпинні й можуть впливати на життя в різний спосіб. З огляду на це я вирішила на деякий час відійти від змагань, щоб дати собі трохи простору заради власного добробуту та насолодитися життям за межами тенісного корту.

Це дасть мені можливість відсторонитися від вимог професійного спорту, перезавантажитися та підготуватися до того, що чекає попереду.

Мені важко висловити словами, наскільки я вдячна всім членам моєї команди, друзям, сім'ї та шанувальникам за їхню незмінну віру в мене. Ваша підтримка та доброта означають для мене все", – заявила Сан.