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Сіннер виграв стартовий матч у Шанхаї, встановивши рекорд для гравців, народжених у 2000-х

Володимир Клепач — 5 жовтня, 13:56
Сіннер виграв стартовий матч у Шанхаї, встановивши рекорд для гравців, народжених у 2000-х
Яннік Сіннер
Getty Images

Лідер рейтингу ATP Яннік Сіннер впевнено стартував на хардовому турнірі ATP Masters 1000 в Шанхаї, Китай.

В матчі другого кола основної сітки італієць переграв японця Таро Даніеля (93), якого вже один раз обігрував раніше.

Яннік став першим гравцем у цьому сезоні, який здобув 60 перемог, минулого року він виграв 64 матчі. Сіннер став першим гравцем, народженим у 2000-х, кому вдалося виграти 250 матчів на рівні АТР-туру.

У наступному матчі Яннік зіграє проти аргентинця Томаса Мартіна Етчеверрі, якого переміг минулого року на Australian Open.

Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000
Шанхай, Китай, Хард
Призовий фонд – $10,298,535
Друге коло, 5 жовтня

Яннік Сіннер (Італія, 1) – Таро Даніель (Японія) – 6:1, 6:4

Раніше стало відомо, що Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляційну заяву, подану Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) проти Сіннера, Міжнародного агентства з тенісу (ITIA) та Міжнародної федерації тенісу (ITF). WADA просить винести нове рішення про те, що італієць вчинив два порушення антидопінгових правил.

Яннік Сіннер Rolex Shanghai Masters Таро Даніель

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