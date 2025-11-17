Кравченко став фіналістом турніру ITF у Португалії
Георгій Кравченко
ФТУ
Георгій Кравченко (625) зіграв у фіналі турніру серії ITF М25 у португальському Вале-ду-Лобо, де поступився четвертому сіяному Алістеру Грею (303).
Вирішальний матч тривав 2 години 9 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 5:7.
ITF М25, Vale do Lobo
Вале-ду-Лобо, Португалія, хард
Призовий фонд: $30,000
Фінал, 16 листопада
Алістер Грей (Велика Британія) – Георгій Кравченко (Україна) 6:3, 7:5
Тенісисти зустрічалися вдруге, обидва рази переміг британець.
25-річний Кравченко провів 11 фінал турнірів ITF у своїй кар'єрі, в яких завоював 4 титули.
Поточного року Георгій став чемпіоном 15-тисячника у грецькому Іракліоні місяць тому.