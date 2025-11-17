Українська правда
Кравченко став фіналістом турніру ITF у Португалії

Станіслав Матусевич — 17 листопада 2025, 14:23
Георгій Кравченко (625) зіграв у фіналі турніру серії ITF М25 у португальському Вале-ду-Лобо, де поступився четвертому сіяному Алістеру Грею (303).

Вирішальний матч тривав 2 години 9 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 5:7.

ITF М25, Vale do Lobo
Вале-ду-Лобо, Португалія, хард
Призовий фонд: $30,000
Фінал, 16 листопада

Алістер Грей (Велика Британія) – Георгій Кравченко (Україна) 6:3, 7:5

Тенісисти зустрічалися вдруге, обидва рази переміг британець.

25-річний Кравченко провів 11 фінал турнірів ITF у своїй кар'єрі, в яких завоював 4 титули.

Поточного року Георгій став чемпіоном 15-тисячника у грецькому Іракліоні місяць тому.

