Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Кравченко завоював титул на турнірі ITF у Греції

Станіслав Матусевич — 19 жовтня 2025, 13:58
Кравченко завоював титул на турнірі ITF у Греції
Георгій Кравченко
ФТУ

Георгій Кравченко (806) став переможцем турніру ITF M15, який відбувався у грецькому Іракліоні. У важкому фінальному поєдинку українець здолав француза Фелікса Балшоу (780).

Матч тривав 3 години 33 хвилини і завершився з рахунком 7:6(2), 3:6, 7:6(7).

За поєдинок Кравченко 1 раз подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 1 брейк. Його суперник виконав 9 ейсів, 8 разів помилився на подачі та зробив 2 брейки.

ITF М15, Heraklion
Іракліон, Греція, хард
Призовий фонд: $15,000
Фінал, 19 жовтня

Георгій Кравченко (Україна) – Фелікс Балшоу (Франція) 7:6(2), 3:6, 7:6(7)

Тенісисти раніше не зустрічалися.

25-річний Кравченко вдесяте у кар'єрі зіграв у фіналі турніру ITF в одиночному розряді й здобув свій четвертий титул.

Нагадаємо, що у червні Георгій Кравченко та Олексій Брайнін двічі поспіль здобували парні титули ITF в угорській Ньїредьгазі.

ITF Георгій Кравченко

Георгій Кравченко

Брайнін і Кравченко виграли другий поспіль турнір ITF у парному розряді
Брайнін і Кравченко виграли парний турнір ITF в Угорщині
Кравченко програв у фіналі турніру серії ITF в Іспанії
Кравченко вийшов у півфінал турніру в Іспанії
Сачко вийшов у півфінал турніру в Словаччині, Кравченко вибув у чвертьфіналі

Останні новини