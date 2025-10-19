Кравченко завоював титул на турнірі ITF у Греції

Георгій Кравченко (806) став переможцем турніру ITF M15, який відбувався у грецькому Іракліоні. У важкому фінальному поєдинку українець здолав француза Фелікса Балшоу (780).

Матч тривав 3 години 33 хвилини і завершився з рахунком 7:6(2), 3:6, 7:6(7).

За поєдинок Кравченко 1 раз подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 1 брейк. Його суперник виконав 9 ейсів, 8 разів помилився на подачі та зробив 2 брейки.

ITF М15, Heraklion

Іракліон, Греція, хард

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 19 жовтня

Георгій Кравченко (Україна) – Фелікс Балшоу (Франція) 7:6(2), 3:6, 7:6(7)

Тенісисти раніше не зустрічалися.

25-річний Кравченко вдесяте у кар'єрі зіграв у фіналі турніру ITF в одиночному розряді й здобув свій четвертий титул.

Нагадаємо, що у червні Георгій Кравченко та Олексій Брайнін двічі поспіль здобували парні титули ITF в угорській Ньїредьгазі.