Тренерка Костюк – про співпрацю з підопічною: На неї було покладено забагато очікувань

Польська тренерка Сандра Заневська розповіла про свою співпрацю з українською тенісисткою Мартою Костюк.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Наставниця українки розповіла, що її перше враження було таким: Марта грає надто плоско і припускається багатьох невимушених помилок. Костюк, налаштована на атакувальний стиль, із цим не погодилася, але в підсумку вони зуміли знайти компроміс. Головним завданням тренерки стало приборкати емоції Марти.

"У Марти з самого юного віку був великий успіх – адже вона виграла юніорський Australian Open у 14 років. Ну хто взагалі таке робить, правда? Думаю, на неї від самого початку було покладено безліч очікувань – як з боку вболівальників, так і з її власного. І, можливо, не всі з них виправдалися.

А потім, коли цього не відбувається, починаєш запитувати себе: Я більше не прогресую? Я більше не хороший гравець? Вона через усе це пройшла, і, напевно, зараз настає період, коли все трохи стабілізується. Головне – вміти слухати з розумінням і співчуттям", – пояснює наставниця.