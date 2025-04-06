507 ракетка світу виходом у фінал у Г'юстоні встановив рекорд грунтових турнірів АТР

24-річний американський тенісист Дженсон Бруксбі (507) став найбільш низькорейтинговим фіналістом турніру АТР на грунті в історії.

У півфіналі грунтового змагання АТР 250 у Г'юстоні Бруксбі переміг першого сіяного Томмі Пола (13, США) з рахунком 7:6(5), 3:6, 7:6(6). Для цього Дженсону довелося у третьому сеті відіграти подачу на матч суперника та один його матчбол.

Бруксбі вчетверте дійшов до фіналу на турнірі АТР, проте титулів поки не має.

Варто зазначити, що його поточне 507 місце у світовій табелі про ранги є наслідком 13-місячної дискваліфікації, отриманої у жовтні 2023-го через пропуск трьох тестів на наркотики за один рік. Найвищим місцем Бруксбі у рейтингу була 33 позиція.

Другим фіналістом у Г'юстоні став ще один американець Френсіс Тіафо (17). У другому півфіналі він переміг співвітчизника Брендона Накашиму (33) з рахунком 6:4, 7:6(3).

Френсіс 9 разів грав у фіналах на рівні АТР-туру та має у своєму активі 3 титули.

Відеоогляд півфіналів у Г'юстоні

Бруксбі та Тіафо двічі зустрічалися раніше і обидва рази перемагав Дженсон. Відзначимо, що вони проходили на харді, останній з них датовано 2022 роком.

Нагадаємо, що визначилися фіналістки на турнірі серії WTA 500 у американському Чарльстоні.