Удар Світоліної у фіналі турніру в Руані номіновано на звання найкращого у квітні

Українська тенісистка Еліна Світоліна претендує на звання тенісистки, яка виконала найкращий удар місяця у WTA-турі.

Жіноча тенісна асоціація відкрила голосування за найкращий удар квітня.

До шорт-листа увійшов ефектний форхенд Еліни Світоліної, який вона виконала у фіналі турніру серії WTA 250 у французькому Руані проти сербки Ольги Данилович.

Суперницями українки в голосуванні є Пейтон Стернс (США), Юле Німаєр (Німеччина), Аріна Сабалєнка (Білорусь), Мірра Андрєєва (Росія), Катерина Синякова (Чехія),а також пара Керолайн Доулгайд/Дезіре Кравчик (США).

Для того, щоб віддати свій голос за Світоліну, потрібно під публікацією на офіційній сторінці WTA в Instagram написати у коментарях літеру "F".

Нагадаємо, що Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру в Руані.

У березні найкращим ударом місяця був визнаний ейс на матч-пойнті, поданий з руки Мартою Костюк у матчі проти росіянки Анни Блінкової у третьому колі "тисячника" в Маямі.