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Зірки українського тенісу провели майстерклас для дітей у Вінниці

Станіслав Матусевич — 4 лютого 2025, 16:54
Еліна Світоліна і Сергій Стаховський з юним тенісистом
Еліна Світоліна і Сергій Стаховський з юним тенісистом
Instagram Еліни Світоліної

У вівторок, 4 лютого, видатні українські тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський влаштували майстерклас для дітей у Вінниці.

Захід пройшов у місцевому тенісному клубі Tennis Hall. Участь у майстер-класі брали юні тенісисти віком від 6 до 16 років.

Миттєвості спілкування зі своїми кумирами та уроки, отримані від них, діти запам'ятають надовго.

Нагадаємо, що минулого тижня на престижному турнірі у Лінці Еліна Світоліна поступилася "нейтральній" спортсменці Анні Блінковій.

Еліна Світоліна Сергій Стаховський

Еліна Світоліна

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