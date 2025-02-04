Зірки українського тенісу провели майстерклас для дітей у Вінниці

Еліна Світоліна і Сергій Стаховський з юним тенісистом

У вівторок, 4 лютого, видатні українські тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський влаштували майстерклас для дітей у Вінниці.

Захід пройшов у місцевому тенісному клубі Tennis Hall. Участь у майстер-класі брали юні тенісисти віком від 6 до 16 років.

Миттєвості спілкування зі своїми кумирами та уроки, отримані від них, діти запам'ятають надовго.

Нагадаємо, що минулого тижня на престижному турнірі у Лінці Еліна Світоліна поступилася "нейтральній" спортсменці Анні Блінковій.