Швьонтек – про перемогу над Світоліною: Я рада, що зіграла краще у важливих розіграшах

Друга ракетка світу полька Іга Швьонтек прокоментувала свою перемогу над Еліною Світоліною у матчі четвертого кола турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

"Я рада, що зіграла краще у важливих розіграшах. Мені вистачало сміливості зіграти активно, інтенсивно, але водночас не робити багато помилок у ці важливі моменти. Але, безперечно, це був важкий матч. За моїми відчуттями, ми помилялися значно частіше, ніж зазвичай, навіть порівняно з нашими попередніми матчами. Було досить дивно, що треба до цього адаптуватися. Я задоволена, що змогла підвищити свій рівень, і Еліна зробила те ж саме. Тому, я вважаю, що в підсумку вийшов хороший матч", – заявила Швьонтек.

Не обійшла полька увагою й "зачарований" бік корту, де тенісистки постійно програвали власні подачі й на який скаржилася Світоліна своєму тренеру Ендрю Беттлзу під час гри:

"Я помітила, але, якщо чесно, не була в цьому впевнена. Не знаю, чому так вийшло, у мене немає жодних припущень... Сьогодні не було вітру, тому незрозуміло, чому це сталося. Ми обидві зробили чимало брейків. Тому для мене добре, що наприкінці я все ж виграла ці два гейми поспіль".

Нагадаємо, що на турнірі в Маямі визначилися всі чвертьфінальні пари в жіночому одиночному розряді.