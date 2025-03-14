Росіянку та руандійця дискваліфіковано за участь у договірних матчах

Міжнародна агенція з питань чесності в тенісі (ITIA) запровадила санкції проти росіянки Анни Литнєвої та Джошуа Мухіре з Руанди в рамках Програми з боротьби з корупцією в тенісі (ТАСР).

22-річній Анні Литнєвій із Росії висунули обвинувачення в чотирьох порушеннях TACP (фальсифікація результату події, сприяння гравцеві в невикористанні максимальних зусиль, змова з метою вчинення корупційного правопорушення і підбурювання), пов'язаних із її виступами у 2023 році. Литнєва, найвищим рейтингом у кар'єрі якої було 1377 місце в одиночному розряді, не відповіла на звинувачення.

Росіянка на 12 місяців відсторонена від тенісу і повинна заплатити штраф у розмірі 5000 доларів. Період дискваліфікації Литнєвої закінчиться 24 лютого 2026 року.

22-річному Джошуа Мухіре з Руанди висунули обвинувачення у двох порушеннях TACP (сприяння ставкам і фальсифікація результату події), пов'язаних із матчем, зіграним у вересні 2023 року. Мухіре, який не має рейтингу, відкинув звинувачення.

Мухіре відсторонений від змагань із 24 лютого 2025-го. Термін дискваліфікації – 2 роки 6 місяців.

На період відсторонення гравці не можуть змагатися, тренуватися або відвідувати турніри, організовані ATP, ITF, WTA та іншими федераціями.

Раніше повідомлялося, що в тенісі за 2024 рік зафіксували 95 ймовірних договірних матчів.