У тенісі за 2024 рік зафіксували 95 ймовірних договірних матчів

Міжнародне агентство з питань чесності у тенісі (ITIA) опублікувало квартальний звіт за період жовтень-грудень 2024 року. Згідно зі звітом, було винесено три санкції за порушення антидопінгових правил (TADP) і чотири – за корупційні дії (TACP).

Упродовж четвертого кварталу отримано 23 повідомлення про підозрілі матчі, більшість із них стосувалися турнірів нижчого рівня (Challenger та ITF). ITIA наголошує, що такі повідомлення не є прямими доказами договірних матчів.

Загалом за 2024-й ITIA отримало попередження про 95 підозрілих ставок. Порівняно з 2023-м кількість можливих договірних матчів зменшилася на 5,94%. У 2022-му році кількість попереджень становила 109, у 2021-му – 113.

Щодо допінг-контролю, протягом кварталу здійснено 2074 тестування (1094 – серед чоловіків, 980 – серед жінок) на 56 турнірах, включаючи змагання ATP, WTA та Кубок Девіса.