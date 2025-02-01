Шістьох тенісистів дискваліфіковано за участь у договірних матчах

Міжнародне агентство з питань чесності у тенісі (ITIA) запровадило санкції проти шістьох тенісистів через корупційні порушення, пов’язані зі справою про договірні матчі в Бельгії. Лідер злочинного угруповання Григор Сарґсян отримав 5 років ув’язнення.

Французи Жером Інзерілло, Давід Гез і Ромен Бові визнали провину, отримавши дискваліфікації від 4 до 5,5 років та штрафи до $50 000. Яннік Янковіц і Франсуа-Артур Вібер теж покарані на 2 роки та 2 роки і 3 місяці відповідно.

Найсуворіше покарання отримав аргентинець Агустін Мояно – 15 років дискваліфікації та штраф $10 000.

На період відсторонення гравці не можуть змагатися, тренувати чи відвідувати турніри, організовані ATP, ITF, WTA та іншими федераціями.

Раніше повідомлялось, що у тенісі за 2024 рік зафіксували 95 ймовірних договірних матчів.