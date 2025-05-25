Еліна Світоліна: Перший матч може стати останнім – тому одразу вмикаюсь на повну

Наша головна зірка в ексклюзивному інтерв’ю Чемпіону розповіла про продовження приємної серії, удачу зіграти під дахом і перевагу старту в перший ігровий день.

Українську кампанію на Ролан Гаррос 2025 відкривала головна надія вітчизняного тенісу – Еліна Світоліна. На другому за значенням корті комплексу – Сюзанн Ленглен – вона впевнено перемогла турецьку тенісистку Зейнеп Сонмез з рахунком 6:1, 6:1.

Цей успіх став 30-м для Еліни на кортах Ролан Гаррос. Але ще більш вражаючими є інші цифри: вже водинадцяте поспіль вона долає стартовий бар'єр основної сітки паризького мейджору — виняткова стабільність на ґрунті.

Після впевненої перемоги Еліна Світоліна поділилась враженнями в ексклюзивному коментарі журналісту Чемпіона Ігорю Грачову.

– Еліно, вітаю з перемогою. 11 виграшів поспіль у першому колі Ролан Гаррос вражають. У чому ваш секрет такого зразкового старту?

– Дякую. Насправді, тут немає жодного секрету – все зводиться до фокусу з перших хвилин. Незалежно від того, скільки разів ти вже перемагала, починати турнір завжди складно. Я дуже рада, що сьогодні вдалося тримати рівень гри від першого до останнього розіграшу. Потрібна максимальна концентрація, бо перший матч легко може стати останнім – це Гренд Слем, і кожна суперниця підходить вкрай вмотивованою.

– Чи було для вас плюсом почати турнір саме в неділю, ще й на корті Сюзанн Ленглен?

– Абсолютно. Я навіть свідомо хотіла грати в неділю. Після турніру в Римі пройшло вже десять днів, і старт у перший день дає мені можливість отримати два повноцінні дні на відновлення – це ідеально. А ще, грати на такому великому корті, перед великою аудиторією – це завжди додає мотивації. Плюс у тому, що на Ленглен є дах – а в Парижі зараз сильний вітер і дощ, які дуже заважають на відкритих кортах. Сьогодні я могла повністю зосередитись на грі.

– Бачив вас на ранковому тренуванні на цьому ж корті. Чи змінилось якось покриття цього року?

– Відскок залишився таким же, як і торік. Але погода впливає – не було сонця, було прохолодно, тому м'яч летить трохи інакше. Це теж важливо враховувати, особливо на ґрунті.

– У наступному колі – угорка Анна Бондар. Що про неї знаєте?

– Відверто кажучи, не дуже багато. Сьогодні після свого матчу встигла подивитися частину її гри з Зігмунд. Подивлюся ще відео її матчів, послухаю, що скаже тренерський штаб. Але для мене завжди головне – бути у правильному психологічному та фізичному стані. Це фундамент, на якому будується будь-яка тактика.

Ігор Грачов, спеціально з Парижа для Чемпіона