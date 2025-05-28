Світоліна – Бондар: огляд непростого матчу українки на Ролан Гаррос

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна у непростому матчі обіграла угорку Анну Бондар і вийшла у третє коло Ролан Гаррос 2025.

Відеоогляд матчу

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Друге коло, 28 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина) 7:6(4), 7:5

Раніше суперниці не зустрічалися. Світоліна здобула 31 перемогу в основній сітці Ролан Гаррос у кар'єрі і вийшла за цим показником на чисте третє місце серед усіх діючих тенісисток. Лідирує Іга Швьонтек із показником у 36 звитяг.

У наступному колі змагань Світоліна зіграє з американкою Бернардою Перою (83).

Нагадаємо, що у першому раунді паризького мейджора Еліна Світоліна розгромила турецьку тенісистку Зейнеп Сонмез (76).