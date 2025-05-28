Світоліна – Бондар: огляд непростого матчу українки на Ролан Гаррос
Еліна Світоліна
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Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна у непростому матчі обіграла угорку Анну Бондар і вийшла у третє коло Ролан Гаррос 2025.
Відеоогляд матчу
Roland Garros – Grand Slam
Париж, Франція, ґрунт
Призовий фонд: €28,176,000
Друге коло, 28 травня
Еліна Світоліна (Україна) – Анна Бондар (Угорщина) 7:6(4), 7:5
Раніше суперниці не зустрічалися. Світоліна здобула 31 перемогу в основній сітці Ролан Гаррос у кар'єрі і вийшла за цим показником на чисте третє місце серед усіх діючих тенісисток. Лідирує Іга Швьонтек із показником у 36 звитяг.
У наступному колі змагань Світоліна зіграє з американкою Бернардою Перою (83).
Нагадаємо, що у першому раунді паризького мейджора Еліна Світоліна розгромила турецьку тенісистку Зейнеп Сонмез (76).