Екссьома ракетка світу завершив кар'єру поразкою в другому колі Ролан Гаррос

38-річний француз, екссьома ракетка світу Рішар Гаске провів свій останній матч у кар'єрі. На домашньому Ролан Гаррос він поступився у другому колі першій ракетці світу італійцю Янніку Сіннеру.

Матч тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:0, 6:4.

За матч Гаске 2 рази подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та жодного брейку. Його суперник виконав 3 ейси, не помилявся на подачі та зробив 5 брейків.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Друге коло, 29 травня

Яннік Сіннер (Італія) – Рішар Гаске (Франція) 6:3, 6:0, 6:4

Це була четверта зустріч суперників, в усіх переміг італієць. У наступному раунді змагань Сіннер зіграє з чехом Їржі Легечкою (34).

Гаске за свою кар'єру виграв 16 титулів АТР, тричі доходив до півфіналів на Grand Slam. У 2017 році у складі збірної Франції став переможцем Кубку Девіса. У 2007-му піднімався на сьому сходинку світового рейтингу. Рішар заробив на тенісному корті 21,3 млн доларів.

Нагадаємо, що переможець Мастерсу в Мадриді норвежець Каспер Рууд завершив свої виступи на Ролан Гаррос у другому колі, поступившись португальцю Нуну Боржешу.