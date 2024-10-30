Французький тенісист – про Надаля: Навіть у науковій фантастиці не можна 14 разів виграти Ролан Гаррос

Відомий французький тенісист Рішар Гаске впевнений, що 14 титулів Рафаеля Надаля на Ролан Гаррос – щось настільке неймовірне, чому не місце в реальному світі.

Про це Рішар розповів під час пресконференції у Парижі.

"Чому він такий особливий? Я навіть не можу відповісти. Він 14 разів виграв Ролан Гаррос – просто уявіть це число. Навіть у науковій фантастиці не можна 14 разів виграти Ролан Гаррос, але він це зробив. Щойно скажеш це, можна вважати, що ти вже все сказав. Непросто виграти навіть один турнір. Він дивовижний – його сила, рівень гри, фізична форма.

Я не зможу розповісти, як він зміг досягти таких успіхів. Іноді все раціонально. Ви бачите його рівень гри, але щодо цього я не можу сказати. Навіть я не можу".

Рішар Гаске – колишня сьома ракетка світу, на його рахунку 16 виграних титулів ATP. Він провів більше 1000 матчів на рівні ATP-туру.

Нагадаємо, раніше Надаль оголосив про завершення кар'єри. Легендарний тенісист повідомив, що Кубок Девіса в листопаді стане його останнім турніром.

Іспанець завершує кар'єру у віці 38 років, вигравши 22 турніри Grand Slam, 14 разів Ролан Гаррос, будучи дворазовим олімпійським чемпіоном і першою ракеткою світу. Впродовж 23 років кар'єри він здобув 92 титули ATP.