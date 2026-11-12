Жодна з пар Групи 2 після матчів другого туру не гарантувала собі вихід у півфінал Підсумкового турніру
У Групі 2 парного розряду Підсумкового турніру відбулися матчі другого туру. Жоден з дуетів не забезпечив собі достроковий вихід до півфіналу.
Канадійка Габріела Дабровскі та бразилійка Луїза Стефані здобули другу перемогу, цього разу над парою Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція) з рахунком 7:6(5), 4:6, 10-5.
Чинна чемпіонка змагань бельгійка Елізе Мертенс із китаянкою Чжан Шуай втратили шанси на плейоф, вдруге програвши. Сильнішим за них виявився дует Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) – 7:5, 6:3.
Габріела Дабровскі (Канада)/Луїза Стефані (Бразилія) – Го Ханьюй (Китай)/Крістіна Младенович (Франція) 7:6(5), 4:6, 10-5
Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) – Елізе Мертенс (Бельгія)/Чжан Шуай (Китай) 7:5, 6:3.
14 листопада Дабровскі та Стефані зіграють проти Се і Остапенко, а Го та Младенович спробують здобути необіхдну другу перемогу над невдахами турніру, Мертенс і Чжан.
Нагадаємо, напередодні у Групі 1 парного турніру після другого туру визначилися перші півфіналістки. Ними стали італійки Сара Еррані та Жасмін Паоліні.