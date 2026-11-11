Визначилися перші півфіналістки Підсумкового турніру в парному розряді

Італійський дует Сара Еррані/Жасмін Паоліні здобув другу перемогу в Групі 1 парного розряду Підсумкового турніру та першим гарантував собі місце у півфіналі цьогорічного розіграшу.

Представниці Італії обіграли пару Крістіна Букша (Іспанія)/Ніколь Меліхар-Мартінес (США) з рахунком 3:6, 6:2, 10-7.

В іншому матчі перші номери посіву Катерина Синякова (Чехія) і Тейлор Таунсенд (США) здолали австралійку Еллен Перес та нідерландку Демі Схюрс – 7:6(2), 6:3.

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Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $10,000,000

2 тур Групи 1 парного розряду, 11 листопада

Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) – Крістіна Букша (Іспанія)/Ніколь Меліхар-Мартінес (США) 3:6, 6:2, 10-7

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) – Еллен Перес (Австралія)/Демі Схюрс (Нідерланди) 7:6(2), 6:3.

За другу путівку до півфіналу від Групи 1 12 листопада в очному поєдинку поборються Букша/Меліхар-Мартінес та Синякова/Таунсенд. Перес та Схюрс втратили шанси на вихід до плейоф.

Нагадаємо, напередодні в перших матчах Групи 2 парного розряду перемоги здобули фаворитки.