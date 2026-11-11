Визначилися перші півфіналістки Підсумкового турніру в парному розряді
Італійський дует Сара Еррані/Жасмін Паоліні здобув другу перемогу в Групі 1 парного розряду Підсумкового турніру та першим гарантував собі місце у півфіналі цьогорічного розіграшу.
Представниці Італії обіграли пару Крістіна Букша (Іспанія)/Ніколь Меліхар-Мартінес (США) з рахунком 3:6, 6:2, 10-7.
В іншому матчі перші номери посіву Катерина Синякова (Чехія) і Тейлор Таунсенд (США) здолали австралійку Еллен Перес та нідерландку Демі Схюрс – 7:6(2), 6:3.
Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) – Крістіна Букша (Іспанія)/Ніколь Меліхар-Мартінес (США) 3:6, 6:2, 10-7
Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) – Еллен Перес (Австралія)/Демі Схюрс (Нідерланди) 7:6(2), 6:3.
За другу путівку до півфіналу від Групи 1 12 листопада в очному поєдинку поборються Букша/Меліхар-Мартінес та Синякова/Таунсенд. Перес та Схюрс втратили шанси на вихід до плейоф.
Нагадаємо, напередодні в перших матчах Групи 2 парного розряду перемоги здобули фаворитки.