Ястремська отримала суперницю по другому раунду турніру в Пекіні

Станіслав Матусевич — 25 вересня 2025, 13:29
Іспанка Джессіка Бузас Манейро (48) стала суперницею Даяни Ястремської (31) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У своєму стартовому матчі Бузас Манейро без проблем обіграла румунку Жаклін Крістіан (42).

Гра тривала 1 годину 5 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:0.

China Open WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Перше коло, 25 вересня

Джессіка Бузас Манейро (Іспанія)  Жаклін Крістіан (Румунія) 6:4, 6:0

Ястремська і Бузас Манейро зустрічалися раніше одного разу. У третьому колі цьогорічного Вімблдону іспанка перемогла в трьох сетах. 

Раніше визначилася суперниця Марти Костюк (28) у другому раунді турніру в Пекіні.

Юлія Стародубцева завершила змагання у столиці Китаю вже після стартового матчу.

Пекін Даяна Ястремська WTA 1000 Джессіка Бузас Манейро

Даяна Ястремська

