Ястремська отримала суперницю по другому раунду турніру в Пекіні
Даяна Ястремська
Arata Yamaoka
Іспанка Джессіка Бузас Манейро (48) стала суперницею Даяни Ястремської (31) у другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У своєму стартовому матчі Бузас Манейро без проблем обіграла румунку Жаклін Крістіан (42).
Гра тривала 1 годину 5 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:0.
China Open – WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Перше коло, 25 вересня
Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) – Жаклін Крістіан (Румунія) 6:4, 6:0
Ястремська і Бузас Манейро зустрічалися раніше одного разу. У третьому колі цьогорічного Вімблдону іспанка перемогла в трьох сетах.
Раніше визначилася суперниця Марти Костюк (28) у другому раунді турніру в Пекіні.
Юлія Стародубцева завершила змагання у столиці Китаю вже після стартового матчу.