Американський тенісист заявив про погрози з боку АТР

Американський тенісист Райлі Опелка (105) заявив, що голова асоціації тенісистів-професіоналів АТР Андреа Гауденці через третю особу, неназваного гравця Ради АТР, передав йому погрози.

Про це повідомляє frontofficesports.com.

У березні профспілка професійних тенісистів РТРА подала серію судових позовів проти провідних тенісних організацій, звинувачуючи їх у формуванні "корумпованої, незаконної та жорстокої системи", яка фактично є монополією.

Тепер організація стверджує, що ATP тисне на гравців, щоб ті публічно відмовилися від позову, і вимагає через суд заборонити ATP спілкуватися з тенісистами у цій справі. Минулої п'ятниці у федеральному суді Мангеттена пройшли тригодинні слухання за відповідним клопотанням PTPA.

Ключовим епізодом засідання стала заява американського тенісиста Райлі Опелки, який виступив зі свідченнями з Барселони, де готується до турніру.

Повідомляється, що Опелка 18 березня сидів на стаціонарному велосипеді в роздягальні турніру Miami Open, коли член Ради гравців сів на велосипед поряд з ним і почав йому погрожувати.

"Мені сказали, що якщо я не приберу своє ім'я з позову, я втрачу пенсійні виплати і отримаю судові витрати на мільйони доларів", – заявив Опелка.

ATP спростувала звинувачення американця, а під час слухань представники Туру назвали його розповідь "чутками".

Слухання за позовом PTPA перебуває на ранній стадії. Відповідь від ATP і WTA очікується до 20 травня. Повідомляється, що суддя Гарнетт дала сторонам тиждень на подання нових аргументів з приводу заборони ATP спілкуватися з гравцями на тему позову і обіцяла незабаром винести рішення з цього питання.

Нагадаємо, що раніше стали відомі прізвища 12 гравців, які подали судовий позов проти провідних тенісних організацій в США.