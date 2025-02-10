Американського тенісиста можуть покарати за образу судді

Американський тенісист Райлі Опелка (121) може отримати штраф від ATP через поведінку під час матчу проти Кемерона Норрі (61) на турнірі ATP 250 у Далласі.

Про це повідомляє The Tennis Gazette.

Під час подачі на матч Опелка зупинив гру, щоб звернутися до глядача, запитавши, чи той спеціально кашляє. Далі він вимагав, щоб фанат залишив трибуну, що призвело до штрафного очка від судді Грега Алленсворта. Після зустрічі Опелка назвав арбітра "найгіршим у Турі", ідіотом" і "дилетантом", а також закликав відсторонити його від роботи на місяць.

ATP вже розглядає цю справу. За порушення правил, таких як нецензурні висловлювання на адресу глядачів, Опелка може отримати штраф у $5,000 за кожне порушення.

Попри інцидент, американець здолав Норрі (4:6, 7:6, 6:4), але в чвертьфіналі поступився земляку Томмі Полу (9).