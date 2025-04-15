Юний німець став першим гравцем 2008 року народження, який зіграв у АТР-турі і переміг

Німець Дієго Дедура-Паломеро (549) став першим тенісистом 2008 року народження, який взяв участь у матчі основної сітки АТР-Туру. У грі першого кола турніру в Мюнхені Дедура-Паломеро переміг восьмого сіяного канадця Дениса Шаповалова (29).

Після 1 години 3 хвилин матчу Шаповалов за рахунку 6:7(2), 0:3 відмовився від продовження боротьби.

Not your usual post retirement celebration, but you gotta understand... https://t.co/9HQHeyDa5H — José Morgado (@josemorgado) April 15, 2025

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Мюнхен, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $2,747,360

Перше коло, 15 квітня

Дієго Дедура-Паломеро (Німеччина) – Денис Шаповалов (Канада) 7:6(2), 3:0, відмова Шаповалова

У наступному колі змагань 17-річний німець зіграє з переможцем матчу між Зізу Бергсом (50, Бельгія) та Александром Бубліком (78, Казахстан).

Цікаво, що в основну сітку турніру в Мюнхені Дедура-Паломеро потрапив як "лакі-лузер". Він поступився у фіналі кваліфікації якраз Бубліку, з яким може зустрітися у другому колі. Однак зі змагань знявся чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс, і німець посів його місце в основній сітці.

Нагадаємо, що Монфіс встановив цікаве досягнення на Мастерсі у Монте-Карло.