Стародубцева зіграє у кваліфікації престижного турніру в Маямі

Юлія Стародубцева зіграє з Варварою Лепченко (США) у півфіналі кваліфікації турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі. Українка посіяна у кваліфікації під 22 номером.

Тенісистки раніше не зустрічалися. Якщо Стародубцевій вдасться пройти досвідчену 38-річну суперницю, то у фіналі кваліфікації вона зустрінеться з переможницею пари Татьяна Марія (87, Німеччина) – Леолія Жанжан (126, Франція).

Розклад матчу за участю Стародубцевої

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Півфінал кваліфікації одиночного розряду, 16 березня

17:00. Юлія Стародубцева (110, Україна) – Варвара Лепченко (124, США), корт Court 4, 1-м запуском.

Нагадаємо, що минулого тижня Стародубцева поступилася американці Клер Лю у півфіналі турніру аналогічної категорії в Індіан-Веллсі.