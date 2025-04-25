Світоліна та Костюк 25 квітня проведуть матчі другого кола в Мадриді: відомий час

Еліна Світоліна та Марта Костюк 25 квітня проведуть матчі другого кола одиночного розряду турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді.

Обидві українки зіграють проти суперниць із Великої Британії. Світоліна (17) зустрінеться з Сонай Картал (60), а Костюк (36) вийде на корт проти Емми Радукану (49).

Розклад матчів за участю українок на 25 квітня

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, США, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло одиночного розряду

15:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Сонай Картал (Велика Британія), корт Court 4, 3-м запуском, після матчу Черундоло – Оже-Альяссім.

16:30*. Марта Костюк (Україна) – Емма Радукану (Велика Британія), корт Court 4, 4-м запуском, після матчу Світоліна – Картал.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева вийшла у третє коло змагань у Мадриді, обігравши італійку Елізабетту Коччаретто. Даяна Ястремська у драматичному матчі поступилася четвертій ракетці світу Коко Гофф зі США.