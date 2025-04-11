Костюк: Представляти мою країну, виступати під нашим прапором – для мене найбільша честь

Українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала перемогу в першому матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг над Катажиною Кавою, наголосивши на важливості виступу за національну команду.

Слова спортсменки наводить портал Великий теніс України.

"Чудові відчуття. Представляти мою країну, виступати під нашим прапором, просто бути на корті та грати за Україну – це для мене завжди найбільша честь", – поділилася своїми емоціями після перемоги українська тенісистка.

"Змінювати покриття завжди непросто, тому я дуже-дуже задоволена своїм виступом сьогодні", – додала Марта, яка провела перший матч у сезоні на ґрунті.

Костюк також зазначила, що їй подобається грати в Польщі.

"Я думаю, що Польща з початку війни є одним із найбільших друзів України, і я дуже за це вдячна. У мене також польська команда. Вибачте, що я також забрала ваших тренерів (сміється). Я багато тренуюся у Варшаві, це не так далеко звідси, тому мені дуже зручно грати тут".

Нагадаємо, що збірна України впевнено перемогла команду Польщі в першому матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг у групі Е.