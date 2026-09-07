Лазаренко стала абсолютною чемпіонкою турніру WTT у Польщі

21-річна українська тенісистка Катерина Лазаренко перемогла і в одиночному, і в парному розрядах турніру серії WTT W15 у польському Гродзиськ-Мазовецькому.

В одиночному фіналі Лазаренко (774) обіграла польку Зузану Беднарж (823) з рахунком 7:5, 3:6, 6:4.

У парі разом із іншою представницею Польщі Дарією Горською Катерина перемогла американський дует Ава Грастар/Кейт Шарабура – 6:3, 6:4.

WTT W15

Гродзиськ-Мазовецький, Польща, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал одиночного розряду, 6 вересня

Катерина Лазаренко (Україна) – Зузана Беднарж (Румунія) 7:5, 3:6, 6:4

Катерина Лазаренко (Україна)/Дарія Горська (Польща) – Ава Грастар/Кейт Шарабура (США) 6:3, 6:4.

Одиночний титул став першим для Лазаренко у професійній кар'єрі. В парному розряді українка здобула четвертий трофей, причому четвертий поточного року.

Нагадаємо, що напередодні Дар'я Лопатецька не змогла виграти одиночний фінал турніру аналогічної категорії в Брашові.