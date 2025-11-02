20-річна Лазаренко здобула перший титул у дорослій кар'єрі

Українська тенісистка Катерина Лазаренко з напарницею Беатріс Зелтною з Латвії стали переможницями парного турніру серії ITF W15, який проходив у шведському Тебю.

У фінальному поєдинку вони за 55 хвилин обіграли шведську пару Лінеа Байраліу/Неллі Тараба Волберг із рахунком 6:2, 6:2.

ITF W15, Taby

Тебю, Швеція, хард (зал)

Призовий фонд: $15,000

Фінал парного розряду, 1 листопада

Катерина Лазаренко (Україна)/Беатріс Зелтна (Латвія) – Лінеа Байраліу/Неллі Тараба Волберг (Швеція) 6:2, 6:2

20-річна Лазаренко здобула свій перший дорослий титул рівня ITF. Раніше вона двічі поступалася в фіналах у парному розряді і тричі програвала вирішальні поєдинки в одиночці.

Нагадаємо, що Олександр Брайнін став переможцем у парному розряді на чоловічому 15-тисячнику на Мальті.