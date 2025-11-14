Чинний фіналіст Підсумкового турніру прокоментував невдачу в цьогорічному розіграші трофею

Чинний фіналіст Підсумкового турніру американець Тейлор Фрітц (6) прокоментував свій невихід із групи в цьогорічному розіграші трофею після поразки від австралійця Алекса де Мінора (7).

Слова тенісиста наводить офіційний сайт АТР.

Фрітц проаналізував причини програшу де Мінору.

"Рахунок наших зустрічей близький, але він ніколи не був моїм улюбленим суперником. Він неймовірно рухається, але в той же час проти мене він діє дуже агресивно. Його м'яч летить низько, плоско, і буває складно атакувати з такого відскоку, особливо якщо я не ідеально відчуваю себе при виконанні форхенду. У наших матчах все часто залежить від того, наскільки добре я атакую. Коли я вигравав, мені вдавалося ефективно виходити вперед. Коли програвав – мені не вистачало швидкості і якості у відповідях на той самий низький плоский м'яч, який він виконує дуже добре. Так, це частина проблеми".

Незважаючи на невдачу, Тейлор в цілому позитивно оцінює свій виступ на ATP Finals.

"С ьогодні я незадоволений. Але перші два матчі я провів на високому рівні. Я робив багато речей добре – це те, чого мені останнім часом не вистачало. У перших матчах я відмінно приймав подачу – це те, що в цьому році давалося мені гірше, ніж зазвичай. Тому я задоволений і подачею, і прийомом там. Є позитивні моменти. Але, чесно кажучи, зараз я засмучений".

Фрітц підбив підсумки сезону і висловив сподівання, що зможе повноцінно і без травм підготуватися до наступного сезону.

"Весь цей рік однією з найбільших проблем було те, що коли я не грав турніри, я не міг нормально тренуватися, працювати над тим, що потрібно поліпшити. Я тільки намагався підтримувати форму, щоб не вийти на корт травмованим і бути готовим до наступного матчу. Але я не міг тренуватися так інтенсивно, як хотілося б. Тому план такий: продовжити відновлення, і, сподіваюся, кілька тижнів без щоденного тенісу дадуть результат, а потім я зможу добре попрацювати і підійти здоровим до нового сезону", – підсумував тенісист.

Нагадаємо, що з групи "Джиммі Коннорс" Підсумкового турніру в півфінал вийшли Карлос Алькарас і Алекс де Мінор. Фрітц посів третю позицію і завершив боротьбу на турнірі.