Брайнін став переможцем парного розряду на турнірі ITF на Мальті

Український тенісист Олександр Брайнін разом із нідерландцем Стейном Пелом здобули парний титул на турнірі серії ITF M15 у мальтійській Марсі. У вирішальному матчі четверті сіяні обіграли других номерів посіву, швейцарців Андріна Казанову і Ніколаса Паріззію.

Поєдинок тривав 1 годину 1 хвилину і завершився з рахунком 6:3, 6:4. Брайнін і Пел зробили 4 брейки, програвши при цьому дві свої подачі.

ITF М15, Marsa

Марса, Мальта, хард

Призовий фонд: $15,000

Фінал парного розряду, 1 листопада

Олександр Брайнін (Україна)/Стейн Пел (Нідерланди) – Андрін Казанова/Ніколас Паріззія (Швейцарія) 6:3, 6:4

26-річний Брайнін десятий раз зіграв у фіналі парного розряду на рівні ITF і здобув п'ятий титул, причому третій у поточному сезоні.

Нагадаємо, що у червні Брайнін разом із іншим українцем, Георгієм Кравченком, виграли два поспіль парні змагання серії ITF M15 в угорській Ньїредьгазі.